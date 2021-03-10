Türkiye merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketini açıklayacak

Uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek olan Erdoğan'ın açıklayacağı pakette mali disipline öncelik verilecek. Kamuda tasarruf vurgusunun ön plana çıktığı pakete göre başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları, mecburi haller ve öncelikli projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapamayacak.



ÖZEL OLARAK İSTANBUL



Hürriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi, açıklanıyor. İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalar ışığında açıklanacak reform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak.



Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak. Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.



ACİLİYET ŞARTI



Reform paketiyle başta bakanlıklar ve kamu kurumları olmak üzere harcamalarda israftan kaçınılması, ödeneklerin etkili ve yerinde kullanılması sağlanacak. Paketle birlikte kurumlar, acil ve zaruri durumlarla projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapmaması için yakından takip edilecek. Kamu harcamaları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda izlenecek. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak için belli periyotlarla harcama gözden geçirmeleri yapılacak.



VERİMSİZ HARCAMA



Bu sayede verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu ödeneklerin öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Kamu yatırımlarında tasarruf sağlamak amacıyla kamu ihale ve sözleşme süreçleri tamamen yenilenecek. Böylece ihale süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetin arttırılması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor.