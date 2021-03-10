İstanbul'da İyi Parti ile CHP arasında ipler geriliyor

Millet İttifakı'ndaki HDP çatlağı büyüyor.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile Pervin Buldan'ı yan yana getirerek yaptığı paylaşım, İyi Parti'de tepkilerin yükselmesine neden oldu.



İyi Parti'nin üst düzey isimleri, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un gerçek sorunlarıyla uğraşması yönünde uyarılarda bulundu.



Tepkiler, İyi Parti'nin teşkilatlarından da yükselmeye başladı.



İYİ PARTİ'DE ACİL TOPLANTI



İyi Parti İstanbul il teşkilatı, Buğra Kavuncu tarafından acil toplantıya çağrıldı.



39 ilçe başkanının katıldığı toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'ye yakınlaşan tavrı tartışıldı.



İMAMOĞLU'NA MESAJINI DÜZELT UYARISI



Toplantının ardından Buğra Kavuncu önce Canan Kaftancıoğlu ardından da Ekrem İmamoğlu ile görüşerek rahatsızlığını dile getirdi.



Ekrem İmamoğlu ise HDP konusunda düzeltme mesajı paylaşmak yerine konumunu korumaya devam etti.