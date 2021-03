Terör örgütü PKK'ya katılmak istiyordu! Kıskıvrak...!!!

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, 14 Şubat'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 'yabancı uyruklu bir kişinin Twitter hesabından PKK'ya katılmak istediğini yazdığı' şeklinde ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.



Araştırmada, söz konusu kişinin Kosta Rika uyruklu Esteban Andres Venegas Chevez olduğu ve İstanbul'da bir otelde konakladığı bilgisine ulaşıldığı belirtilen iddianamede, Chevez'in 15 Şubat'ta konakladığı otelde gözaltına alındığı ve sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 18 Şubat'ta tutuklandığı anlatıldı.



Şüphelinin el konulan dijital materyalleri ile not defterinin incelendiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin 12 Şubat'ta saat 15.27'de, 'Selam, hey, gerçekten hızlı, Diyarbakır'dayım ve PKK'dan biriyle iletişim kurmak istiyorum. Bana kimse yardım edebilir mi?' ve 10 Şubat'ta saat 12.17'de, 'Selam şu anda Diyarbakır'dayım, Kosta Rikalıyım. PKK'ya ulaşmak için sizinle iletişime geçebilmemin bir yolu var mı? Onlara katılma konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum ama biraz zor görünüyor ve etrafımdaki insanlara sormaktan korkuyorum.' şeklinde paylaşımlarının tespit edildiği belirtildi.



Şüphelinin 15 Şubat'ta saat 11.50 itibarıyla bahse konu paylaşımlarını kaldırmış/silmiş olabileceğinin kollukça değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, şüpheliden elde edilen not defterindeki bir yazıda ise 'Diyarbakır'dayım. Param yok, panikteyim. Hızlı bir şekilde onlarla iletişime geçmeliyim.' ifadelerini kullandığı aktarıldı.



İddianamede, şüpheliye ait cep telefonunun incelenmesinde, kişi listesinde 'YPG' şeklinde bir numaranın kayıtlı olduğu, 'VenegasCR0426' kullanıcı isimli Twitter hesabından terör örgütü lehine paylaşımlar yapan iki hesabı takip ettiği ve elinde silah tutan PKK mensubu bir kadın ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait 'Öcalan'a özgürlük' ibarelerinin bulunduğu fotoğraflarının yer aldığı kaydedildi.



'PKK'YI BULMAYA ÇALIŞIYORUM'



Şüphelinin 10 Şubat'ta saat 09.13 sıralarında Twitter hesabından 'Merhaba, şu anda Diyarbakır'dayım, burada PKK, YPG'den birini veya Rojava'ya gitmeme yardım edecek birini tanıyor musunuz?' şeklinde paylaşım yaptığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Chevez'in cep telefonunun 'videolar' bölümünde, Öcalan'a ait fotoğraf ve afişlerin yer aldığı, sağ üst köşesinde Frankfurt ibaresi bulunan açık alanda yapılan 2 dakikalık videonun yer aldığı aktarıldı.



İddianamede, şüphelinin cep telefonunun 'belgeler' bölümünde, Öcalan tarafından yazılan 5 kitabın İngilizce çevirisinin dosya şeklinde bulunduğu belirtilerek, şüpheliye ait dijital materyallerin 'sohbetler' kısmında yapılan incelemede, 19 Mart 2015'te, 'Ben Kürt silahlı kuvvetlerine (YPG) katılmaya karar verdim. Kobane şehrini tekrar inşa etmek için ve Kürdistan'ı DAEŞ'ten korumak için... En küçük bağış bile yardımcı olur...' şeklinde yazdığı kaydedildi.



Şüphelinin 'sohbetler' kısmındaki 'Kik Messenger' uygulamasından 12 Şubat'ta 'apocular' isimli bir gruba, aynı tarihte benzer mahiyette 3 gruba daha katıldığı anlatılan iddianamede, gruplarda bu kişinin, 'Hey merhaba, Kürt değilim ama bakın, biraz çaresizim bilgi için. Şu an Diyarbakır'dayım. Kosta Rikalıyım. PKK'yı bulmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bilen birisi var mı?' şeklinde paylaşımda bulunduğu ifade edildi.



HDP OFİSİNDEN BAZI İNSANLARI GÖNDERİYORLAR!



Şüphelinin 26 Ocak ve 14 Şubat tarihlerinde, cep telefonu kişi listesinde bulunan 'honey' şeklinde kayıtlı bir kişiyle yazışmalar yaptığı, söz konusu yazışmalarda PKK terör örgütüne katılım ve örgüt mensuplarına ulaşma yönünde yoğun arayışlarda olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin bu yazışmalarda şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:



'27 Ocak 2021; 'Zaten okudum bitirdim ve gönderdim. Gözden geçirdin mi? Öcalan kitapları. Sileceğim onları ve e-mailde. Bunları sana gönderebilir miyim? Ve bunları daha sonra indirebilmek için saklar mısın? Çünkü onları telefonumda tutmak istemiyorum. Her ihtimale karşı.



10 Şubat 2021; 'Bak hala burada bir şeyler yapılabilir mi? Şöyle durumlar var. HDP'nin siyasi parti ofisleri var. O ofislerin bazılarında insanları PKK'ya gönderiyorlar. Bunu deneyebilirim ben. Umarım bu YPG idi. Ama benim hislerimi yazacağım ve bir şeyleri okuyacağım çünkü ağlamayı durduramıyorum.'



İddianamede, şüphelinin tercüman eşliğinde 18 Şubat'ta savcılıkta alınan ifadesine yer verildi. Şüpheli Chevez ifadesinde şunları dile getirdi:



'2017 yılında da Avrupa turu kapsamında bir günlüğüne İstanbul'a geldim. Kosta Rika'da yaşarken Kürt problemiyle ilgilenmeye başladım ve internette yaptığım araştırmalar sonucunda PKK'yı tanıdım. Kürt problemiyle ilgilenme sebebim uluslararası konulara duyduğum meraktandır. Bu kez İstanbul'a gelme amacım Türkiye'yi daha iyi tanımaktı. Diyarbakır'a Kürt sosyolojisini görmek amacıyla gittim. PKK'yı bulmak ya da katılmak gibi bir amacım yoktu. Telefonumdaki mesajlar bu amaç doğrultusunda yazılmıştır. Bu kesinlikle örgüt üyesi olmak istediğim anlamına gelmemektedir.'



Şüphelinin 26 Ocak, 11 ve 13 Şubat tarihlerinde mesajlaşma şeklinde gerçekleşen görüşmelerde, 'terör örgütü PKK'nın cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek tarzda beyanlarda bulunduğu, terör örgütü elebaşını devrimin kurucusu ve sembolü olarak nitelendirdiği' belirtilen iddianamede, şüphelinin mesajlarından ayrıca 'PKK terör örgütünün çocuk kaçırma eylemlerini devrim ve savaş için meşru gördüğü, 2015 ve 2016 yıllarında Güneydoğu'da yaşanan olayları yadırgamadığı, PKK'nın DEAŞ gibi bir örgüt şeklinde tanıtılmasından nefret ettiği, PKK mensuplarını özgürlük için savaşan şahıslar olarak gördüğünün' anlaşıldığı aktarıldı.



İddianamede, şüphelinin PKK terör örgütüne yoğun sempatisinin olduğu, örgütsel kitapları okuduğu, örgüt yapısına hakim olduğu değerlendirilerek, şüpheli Esteban Andres Venegas Chevez'in, birçok kez 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.