Skandal olay! Türk Bayraklarını çöpe attılar!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Türk bayraklarının çöp konteynerine atıldığını gören halk, fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Türk bayraklarının çöp konteynerine atıldığını gören halk, fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Savcılığın başlattığı soruşturmada bayrakları çöpe attığı belirlenen 2 kişinin ifadesi alındı.
Tekneci olduğu belirlenen 2 kişi, bayrakları teknelerini temizlerken poşet içinde bulduklarını ve fark etmeden çöpe attıklarını söyledi. Bayraklar jandarma ekiplerince çöpten alındı.