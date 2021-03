FETÖ'cülerden yeni Bylock bilgisi: Yatak odası sayılan görevler, yurt dışı ve menemen!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Kara Harp Okulundan atılan Muhammed Hasan O., örgüt faaliyetlerini ve örgütte faaliyet gösteren kişileri deşifre etti. Muhammed Hasan O., yedicilik, sekizcilik, on birincilik, on ikincilik gibi görevlerin örgütün yatak odası diye tabir ettiği mahrem görevlerden olduğunu, her örgüt abisine bu görevi vermediklerini anlattı. Muhammed Hasan O., telefonlarına yüklenen kriptolu haberleşme programı olan Bylock üzerinden de 'menemen yiyelim' gibi sohbetlerinde yapıldığını söyledi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında itirafçı olan eski askeri öğrenci Hamza kod Muhammed Hasan O., örgüt abilerini ve örgütte yapılan faaliyetleri deşifre etti.



Kendisinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerini askeri liseye hazırladığını belirten Muhammed Hasan O., '7. ve 8. sınıfa geçen öğrencilerim haftada 4 gün yatılı olarak yanımda kalıyordu. Kendilerine ben ve Mehmet K. dersler veriyorduk. 8. sınıf öğrencilerine örgütsel dökümanlar, örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar okutulmaya başlandı. Bu çocukların aileleri Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi abonesi yapıldı. Kurban parası alındı' dedi.



SINAV ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE VERİLEN SORULARIN BAZILARI YANLIŞ ÇIKMIŞ



Sınava bir hafta kala öğrencileri kampa aldıklarını anlatan Muhammed Hasan O, 'Abiliğini yaptığım 8. sınıf öğrencileri Askeri Lise Sınavlarına bir hafta kala kod adı Emirgazi olan örgüt evinde kampa alındı. Mehmet K. yaklaşık 150 sorulu, üzerinde gerçekte olmayan uydurma bir yayınevi ismi yazılı soru kitapçığı ve cevap anahtarını her sabah getirir, ezberletene kadar öğrencilere kendisi çözdürür. Akşam olduğunda da kitapçıkları geri götürürdü. Bunu kamp boyunca devam ettirdi. ALS sınav sonuçları açıklandığında Mehmet K.'nın her sabah getirip, götürdüğü cevap anahtarındaki bazı cevapların yanlış olduğunu gördük. 2012 yılında sınava giren çocuklar 92-94 aralığında not aldılar. 3 çocuk askeri liseyi kazandı' diye konuştu.



'BAZI GÖREVLER ÖRGÜTÜN YATAK ODASI GİBİYDİ'



Örgüt içerisindeki bazı görevler için yatak odası tabiri kullanıldığını da anlatan Muhammed Hasan O., 'Örgüt içerisinde yedicilik, sekizcilik, on birincilik, on ikincilik gibi görevler her abiye verilmezdi. Bu görevler örgütün yatak odası diye tabir ettiği mahrem görevlerdendi. Sadece bu sırrı taşıyabilecek, sadakatli olarak düşündükleri örgüt mensuplarına verilirdi' şeklinde konuştu.



İSTEMEDİĞİ GÖREV İÇİN ZORLA YURDA GÖTÜRÜLMÜŞ



Kendisine verilen belletmenlik görevini kabul etmediğini ancak örgüte ait bir yurda zorla götürüldüğünü de belirten Muhammed Hasan O., 'Fatih kod Mehmet K. ile Erkan kod adlı örgüt mensupları bana zorla erkek yurdunda belletmenlik görevi vermeye çalıştılar. Bu görevi istemediğimi söyledim. Ama ısrarlarına devam ettiler. Eşyalarımı toplar, çeker giderim dedim. Mehmet K. beni zorla örgüte ait bur yurda götürdü. Zorla bu görevi verirseniz çeker giderim dedim. Sonradan il abisi olduğunu öğrendiğim birisi yanıma geldi ve örgütte hangi görevleri yaptığımı sordu. Bende yaptığım görevleri söyledim ve bu görevi istemediğimi söyledim. Oda bana herkesin istediği görevi verirsek iş yaptıracağımız adam kalmaz diyerek benimle dalga geçti' dedi.



PARA VERİP ALDIRDIKLARI TELEFONLARA BYLOCK YÜKLETMİŞLER



Örgüt içerisinde görev yapan bazı kişilere 200 TL para verildiğini ve bu parayla akıllı telefon almalarını istediklerini de anlatan Muhammed Hasan O., 'Örgütte BBTM olarak görev yapan Alperen kod adlı Hüseyin U., benim konumumda olan haftasonu askeri öğrencilere bakan, yedici, sekizci, on birci, on ikici, doktor, üniversiten sonra askere gönderen gibi örgüt içerisinde görevlerde bulunanlara 200 TL verdi ve bununla herkes akıllı telefon alsın dedi. Hüseyin U. para verdiği görevlerde bulunan örgüt mensuplarını bir evde topladı. Hüseyin U. bilgisayardan ilk defa gördüğüm bir program açtı. Sonra bilgisayarlara bir kart taktı ve bir program yükleyeceğini ve bundan sonra bu programı kullanmamız gerektiğini söyledi. Programın ismini telefona yükledikten sonra gördüm. Programın kullanılış amacından ve kriptolu haberleşme aracı olduğundan haberim yoktu. Bu telefon ve programı 2014 yılına kadar kullandım. 2014 yılında İstanbul'u terk ederken Bylock yüklü programı başka bir örgüt mensubuna verdim. 2016 yılında da topçu teğmen olamadan kara harp okulundan atıldım.'



BYLOCK'TAN MENEMEN SOHBETİ YAPMIŞLAR



Muhammed Hasan O., örgüt üyelerinin Bylock üzerinden örgüt yazışmaları dışında sohbetlerde yaptıklarını anlatarak, 'Bylock üzerinden çoğu zaman örgütsel görüşmeler dışında, 'naber, nasılsın, menemen yiyelim, bize gel kahvaltı yapalım' gibi konuşmalar geçmekteydi' ifadelerini kullandı.

İtirafçı eski askeri öğrenci Bylock programını kullanan örgüt mensuplarının isimlerini de verdi.