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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm

Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran’ın moderatörlük yaptığı yayında çok sayıda kişi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye sorular yöneltti. CHP’li belediyelerde yaşanan çöp sorununa ilişkin çözüm önerisi sunan Kabaktepe, "Halka hizmet etmeniz lazım. İşinizi yapamıyorsanız gelin ben size Üsküdar belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, Kadıköy’ümüzün çöpünü toplasın. Pendik Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, bedava Maltepe’deki çöpünüzü toplayalım" dedi.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 09:45
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya platformu Clubhouse'un '94 Ruhu, 28 Şubat ve Z Kuşağı' odasında İstanbul'un sorunlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ersin Çelik, Sevda Dursun, İsmail Cesur ve Kenan Kıran'ın moderatörlük yaptığı yayında Kabaktepe, çok sayıda katılımcının sorularını yanıtladı. Son günlerde CHP'li belediyelerde yeniden gün yüzüne çıkan çöp sorununa değinen Kabaktepe, çözüm önerisini de aktardı.

'İşinizi yapamıyorsanız biz toplayalım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Kabaktepe, “İşinizi yapın. Yapamıyorsanız gelin ben size Üsküdar Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, Kadıköy'ümüzün çöpünü toplasın. Pendik Belediyemizi kardeş belediye ilan edeyim, bedava Maltepe'deki çöpünüzü toplayalım. Çünkü halka hizmet etmeniz lazım. Başaramıyorsanız efsane AK Parti belediyeciliğinden hizmet alın” dedi.

Söylenilen her şeye cevap yetiştirilerek ve ajanslarda üretilen kalıp ve reklam cümleleriyle İstanbul'un yönetilemeyeceğini ifade eden Kabaktepe, şunları söyledi:

'Algı ile olanları olmadı gösteremezseniz'

'Yapamıyorsanız yapacak insanlardan gelin bari yardım isteyin. Yapamadığınız ve yapmadığınız hizmetleri ajansla örterek perdeleyemezsiniz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün ortaya çıkar. Bu üç mesajı vermeye çalıştık. Algı oluşturarak, düşünceleri ve zihinleri hapsederek, olmayanları oldu, olanları olmadı gösteremezsiniz. Hizmet edemediğiniz ve eksik bıraktığınız işlerin sanki sorumlusu hiç değilmişsiniz gibi sanal gerçeklik oluşturma işini bırakın.'

Ak Parti

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