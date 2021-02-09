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Virüsü yenenlerin sayısı 79 milyonu aştı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 79 milyonu aştı. Türkiye'de de koronavirüs tespit edilen 2 milyon 449 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel / 09 Şubat 2021 Salı 18:06
Virüsü yenenlerin sayısı 79 milyonu aştı!

Koronavirüs vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

79 MİLYON 18 BİN 603 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 79 milyon 18 bin 603'ü iyileşti.

ABD'de 17 milyon 531 bin 152, Hindistan'da 10 milyon 554 bin 554, Brezilya'da 8 milyon 447 bin 645 ve Rusya'da 3 milyon 493 bin 886 kişi virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 449 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 113 bin 523, Almanya'da 2 milyon 57 bin 300, Kolombiya'da 2 milyon 34 bin 228, İngiltere'de 1 milyon 950 bin 886, Arjantin'de 1 milyon 786 bin 178, Meksika'da 1 milyon 501 bin 580, Güney Afrika'da 1 milyon 363 bin 947 ve Polonya'da 1 milyon 317 bin 474'e ulaştı.

2 MİLYON 340 BİN 535 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelinde 25 milyon 631 bin 40 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 107 milyon 137 bin 839'a ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 340 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

HindistanKolombiyaBrezilyaİngiltereArjantin

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