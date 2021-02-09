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Kriz derinleşiyor! Yunanistan'da ekmek kuyruğu

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan'da halk yoksullukla pençeleşiyor. Askerlerin 6 aydır maaş alamadığı ülkede, halk bedava ekmek için metrelerce kuyruğa girdi.

Dünya / 09 Şubat 2021 Salı 10:54
Kriz derinleşiyor! Yunanistan'da ekmek kuyruğu

Yunanistan'daki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Türkiye ile gerilimi artıran Yunan yönetimi, silahlanma yarışına ayırdığı bütçeyi halkına ayırmazken, bu durum tepkilere neden oluyor. Özellikle halk nezdinde aykırı seslerin yükselmeye başladığı bir bu dönemde, halkın refah seviyesinin ne duruma geldiğini gösteren çarpıcı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Bedava ekmek kuyruğu

Yunanistan'da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan manzarayı eleştiren Selanik medyasından Thes.gr, “Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor” başlıklarıyla Atina yönetimini eleştirdi.

'Kriz derinleşiyor'

Ekonomik krize rağmen Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan'ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup, dakikalarca ayakta bekledi.

Selanik'in Polihni semtindeki bir restoran sahibi “bedava yemek” kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntüleyen Selanik medyası, Atina yönetimini “Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor” başlıklarıyla eleştirdi.

Askerler 6 aydır maaş alamıyor

Yunanistan'da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan askeri birliklerin, 6 aydır maaş almadığı ortaya çıkmıştı. Birliğin Yunan Meclisi'ne gönderdiği mektup ile ortaya çıkan bu gerçek, tartışmalara neden olurken yapılan yazılı açıklamada, “Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor, gereği yapılmalı” ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterilmişti.

Miçotakis krizi bıraktı, silahlanmaya devam

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.

Yunanistan geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye'ye karşı yürüttüğü askeri anlaşmalar ile çokça gündeme gelirken, en son Fransa ile 18 adet Rafale tipi savaş jeti satın alımı gerçekleştirilmişti. Alımı gerçekleştirilen jetler ile Fransa-Yunanistan, Skyros 2021 tatbikatı gerçekleştirmişti.

FransaYunanistan

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