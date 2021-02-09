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Cumhuriyet gazetesi, Can Dündar'ı troll olarak nitelendirdi

Cumhuriyet gazetesi, Can Dündar'la ilgili yıllar sonra yaşanan pişmanlığı itiraf etti.

Medya / 09 Şubat 2021 Salı 11:40
Cumhuriyet gazetesi, Can Dündar'ı troll olarak nitelendirdi

Cumhuriyet gazetesinin Siyaset Kulisi köşesinde bugün, Can Dündar'a büyük bir göndermede bulunuldu.

8 Şubat 2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Can Dündar, gazeteyi terör örgütü PKK'nın sesi haline getirmiş ve Atatürk çizgisinden çıkarmıştı.

Öyle ki; Cumhuriyet gazetesinin muhabirleri, Can Dündar döneminde Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin yere izmarit bile atmadığı yönünde haberler yapıyordu.

Can Dündar, tarihler 6 Temmuz 2016'yı gösteterirken gazetedeki görevinden istifa etti.

'CAN DÜNDAR'IN TROLL GAZETECİLİĞİNDEN KURTULDUK'

Aradan yıllar geçti ve Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar'a ağır bir gönderme yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin Siyaset Kulisi köşesinde, Melih Altınok'a cevap verilirken dikkat çeken bir itirafta bulunuldu: 'Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın troll gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur.'

Can Dündar

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