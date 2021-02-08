USD (Alış - Satış) : 7,07 - 7,08 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,52

Twitter'dan skandal hamle! Diyarbakır Anneleri'nin hesabını kapattılar!

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP Diyarbakır il binası önünde 525 gündür eylem yapan ailelere destek amaçlı, 'Diyarbakır Anneleri' adıyla açılan hesabın Twitter tarafından kapatılmasına evlat nöbetindekiler, tepki gösterdi.

Güncel / 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:37
Twitter'dan skandal hamle! Diyarbakır Anneleri'nin hesabını kapattılar!

5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Twitter'da terör örgütüne ait binlerce hesap olduğuna dikkat çekerek, "Terör örgütünün binlerce hesabı var, terör örgütüne ait paçavraları, videoları paylaşıyorlar. Twitter maalesef bunları koruyor ama bizim için bir destek olduğu zaman Diyarbakır annelerinin feryadını kesiyorlar" dedi.

TWITTER, PKK'NIN ALÇAKLIĞINA DESTEK VERDİ, DİYARBAKIR ANNELERİ HESABINI KAPATTI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere destek olmak ve seslerini duyurmak isteyen bir grup, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Diyarbakır Anneleri' adıyla hesap açtı. Eylem yapan ailelere ait haber, fotoğraf ve videoların paylaşıldığı bu hesap, bir süre sonra Twitter tarafından kapatıldı. Hesabın kapatılmasına evlat nöbetindeki aileler, tepki gösterdi.



"ANNE VE BABALARIN FERYADINI DİLE GETİRMEK SUÇ MUDUR?"

HDP önünde, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, hesabın kendilerine ait olmadığını, destek verenler tarafından açıldığını söyledi. Hesabın kapatılmasına tepki gösteren Aydın, terör örgütüne ait birçok hesap olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Biz eylemimizin ilk gününden beri Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık. Ziyaretimize gelen insanlar bizi sosyal medyada dile getirmişler. Anne ve babaların feryadını dile getirmek suç mudur? Allah razı olsun bize destek verdikleri için o Twitter hesabını açtılar. Twitter hesabının bizimle bir ilgisi yoktur. Biz Twitter hesabı asla açmadık. Ama bize destek veren insanlar açtılar. O hesabı da kapattılar. Peki, terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorlar? Terör örgütünün binlerce hesabı var, terör örgütüne ait paçavraları, videoları paylaşıyorlar. Twitter maalesef bunları koruyor ama bizim için bir destek olduğu zaman Diyarbakır annelerinin feryadını kesiyorlar. Ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. Biz sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Hepimiz buradayız, eylemimizde de kararlıyız."

"KİMSENİN GÜCÜ ANNELERİN FERYADINI KESMEYE YETMEYECEK"

2 yıl önce 18 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren, kanser hastası Ayşegül Biçer de duyurmak istedikleri seslerinin kesilmeye çalışıldığını söyledi. Kimsenin gücünün annelerin feryadını kesmeye yetmeyeceğini aktaran Biçer, "Annelerin feryadı sosyal medyada duyulsun, istedik ve bir hesap açıldı. Bu hesap Twitter yöneticileri tarafından kapatıldı. 525 gündür burada feryat figan eden anneleri görmeyen birçok siyasi parti olsun, sivil toplum kuruluşu var. Bunların başında da Avrupa ve Amerika var. Bizim sesimizi duymak istemiyorlar, tam aksine sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Bir hesap değil binlerce hesap açarız, yine de sesimizi ve feryadımızı evlatlarımıza duyururuz. Bu anneler hiç geri atmayacak, mücadelelerinde kararlılar. Hakkımız olan evlatlarımızı alacağız, hesaplarımızı da açmaya ve sosyal medyada sesimizi devam edeceğiz. Kimsenin gücü annelerin feryatlarını kesmeye yetmez. HDP de annelerin çığlığı karşısında sessiz kaldı ve suçlu olduklarını bildikleri için şu anda binada faaliyet bile göstermiyorlar. Biz buradayken çocukları dağa gönderemiyorlar, başka ilçe binalarına gittiler. Bunu iyi bilsinler ki nereye giderse gitsinler, bizim iki elimiz onların yakasında olacak ve artlarından gideceğiz" dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı