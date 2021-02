AK Partili Göksu rakamları tek tek açıkladı! İBB bataklığa sürükleniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı ilk bileşimi bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplandı.



Mecliste AK Parti Grubu adına konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İBB, devletin hazinesinden daha düşük maliyetle borçlandı' sözlerini eleştirdi.



Göksu, İBB yönetiminin alicengiz oyunu ile borçlanma maliyetini düşük göstermek için çabaladığını söyleyerek, borçlanma tablosuyla tüm gerçekleri açıkladı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakikat dışı ilkesiz siyaset yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'nun, 'İBB, devletin hazinesinden daha düşük maliyetle borçlandı' sözlerini eleştiren Göksu, borçlanma tablosunu göstererek şu ifadeleri kullandı:



"Ya hu yalanı nasıl bu kadar aleni söyleyebiliyorsunuz? İşte borçlanma tablosu burada. Bir alicengiz oyunu ile borçlanma maliyetini düşük göstermek için, borçlanmanın yüzde 1'lik kısmını peşin faiz ödemesi olarak yapmışsınız. Peşin olarak yaptığınız, daha doğrusu tahsil etmediğiniz 5,7 milyon doların finansman maliyetini hesapladığımız zaman maliyetin 6 bin 375 değil, 6 bin 600 olduğu görülmektedir."







'ASIL ENGELLEMEYİ CHP YAPTI'



Göksu, İBB yönetiminin "Engelleniyoruz" iddialarını yalanladı. Göksu, asıl engellemeyi geçmiş dönemde CHP'nin yaptığını belirterek, süt dağıtma meselesinde Sayıştay'ın engelleme yapmadığını, usulsüzlüğe karşı çıktığını söyledi. İBB Şubat ayı Meclisi'nde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin "Engelleniyoruz" iddialarının yalan olduğunu söyledi. İBB yönetiminin engellenme yalanlarının en son örneğinin süt dağıtma meselesi olduğunu belirten Göksu, "Geçtiğimiz günlerde Sayıştay raporlarından hareketle kocaman bir yalanı daha piyasaya sürdüler. Başta İBB Başkanı olmak üzere, İBB yöneticileri, besleme gazeteciler ve sosyal medya trolleri hep bir ağızdan koro halinde, 'Sayıştay, çocuklara süt dağıttığı için İBB'yi suçlu buldu' yalanını ortaya attılar. Oysa gerçeği hepimizden iyi biliyorlardı ama onu sizden saklamak için bir yalana başvurdular" dedi.



SAYIŞTAY SÜT DAĞITMINDA USÜLSÜZLÜĞE KARŞI ÇIKTI



Göksu, süt dağıtma meselesinin detaylarını şöyle anlattı: "Sayıştay süt dağıtılmasına bir şey dememişti. Sadece dağıtılacak sütün temini için ihale yapılmamasını ve yandaşlardan pahalı bir şekilde alınmasını eleştiren bir değerlendirme yaptı raporunda. Yani Sayıştay dedi ki; ey İBB yönetimi çocuklara süt dağıt tabii ki ancak bu işi usülüne uygun yap. Sütü satın alırken de usulsüzlük yapma ama bunu 3 liraya alma imkânın varken yandaşlardan 8 liraya alıp belediyeyi zarara uğratma. Peki, Sayıştay bunu deyince İBB ve borazanları hep bir ağızdan ne dediler? 'Engelleniyoruz'. Bu yalanlarla 'siz hangi hakikatin duyulmasını engellemeye çalışıyorsunuz?' Yalandan daha büyük engelleme mi olur? Zira, en büyük engelleme, hakikatin perdelenmesidir ve siz aylardır hakikatleri perdeliyorsunuz. Her söylediğiniz yalan, İstanbullular ile hakikat arasına çektiğiniz bir engeldir."



İSTATİSTİKLERLE CHP'NİN ENGELLEMELERİ



"Geçmiş dönemde bu meclise gelen her şeyi engellemeye çalışanlar şimdi çıkmış boş yere yaygara yapıyorlar" diyen Göksu, CHP'nin engellemelerini istatistiklerle şöyle aktardı: "2016-2017-2018 meclise gelen toplam dosya sayısı; 6504. CHP'nin hayır dediği dosya sayısı; 1871. Hayır oranı yüzde 29. Bu CHP neye hayır dedi biliyor musunuz? İstanbul'a yapmak istediğimiz metrolara, kavşaklara, yollara, sosyal yardımlara, kültür-sanat yatırımlarına, spor salonlarına. Peki buna karşılık bizim onay vermediğimiz dosya oranı nedir? Sizin göreve geldiğinizden 2020 Aralık ayı sonuna kadar gerçekleşen rakamlar şunlar: Meclise gelen dosya sayısı; 2 bin 179. Bizim uygun görmediğimiz dosya sayısı 60. Hayır oranı yüzde 2. Biz neye hayır dedik biliyor musunuz? Albatros Ormanı'nı peşkeş çekmenize hayır dedik. İstanbullunun suyuna fahiş zamlar yapmanıza hayır dedik. İBB bünyesinde LGBT birimi kurulmasına hayır dedik."



HÜKÜMET HİÇ ENGELLEME YAPMADI



Hükümetin de hiçbir engelleme yapmadığını ifade eden Göksu, "2020 senesi için merkezi hükümetten beklediğiniz gelirin gerçekleşme oranı yüzde 114.2. Yani siz 15.7 milyar TL beklerken, hükümetimiz size 17.9 milyar TL göndermiş. Ya hu sizde hiç vicdan ve insaf yok mu? Nasıl bu kadar rahat yalan söylüyorsunuz? Bu hangi psikolojinin ürünüdür bilemiyorum. Sizin bu haliniz, siyasetin değil tıbbın konusudur" şeklinde konuştu.



EN YÜKSEK KADIN ÜYE ORANI AK PARTİ'DE



İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin "Bizden önce kadının İBB'de yeri yoktu, biz yer vermeye başladık" ifadelerini yalanladı. Göksu, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki kadın üyelerin mukayeselerini bir tabloyla paylaştı. Tabloda, TBMM ve İBB Meclisi'ndeki kadın üye oranının en fazla AK Parti'de olduğu görüldü.



Göksu, İBB Meclisi'nin son toplantısında İBB yönetiminin, "Bizden önce kadının İBB'de yeri yoktu, biz yer vermeye başladık" söylemini hakikat dışı olarak değerlendirdi. İBB yönetimini kadın istihdamı konusunda takiyecilikle suçlayan Göksu, "Bizden önce kadın istihdamı yoktu derken, göreve geldiğinizden bu yana, binlerce kadın çalışanı işten attığınızı gerçekten unuttunuz mu ya da bizim unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz ya da İstanbulluların bunu unutacağını mı sanıyorsunuz? Mobbing uygulayıp, görevlerinden aldığınız kadın yöneticiler, sizin gözünüzde neden kadın değil, mesela, açıklar mısınız? Sizi gidi takiyeciler sizi. Sizi gidi kadın düşmanları sizi" ifadelerine yer verdi.



Göksu, sözlerinin ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki kadın üyelerin mukayeselerini bir tabloyla paylaştı. Tabloda, TBMM ve İBB Meclisi'ndeki kadın üye oranının en fazla AK Parti'de olduğu görülüyor.







İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin işe alımlardaki partizanlık görüntülerine de değindi. Göksu yaptığı konuşmada, CHP'li İBB'nin hakikat karşıtı ilkesiz siyasetine bir başka örnek liyakat yalanı ve

partizanlıktır. Hepimiz biliyoruz ki, sayın Başkan sayısını burada kimsenin hatırlamayacağı kadar çok kere "biz partizanlık yapmayacağız" dedi. "Liyakat güzel şey" tweetleri attı.



CHP yöneticileri de bunları her fırsatta tekrarladı. Peki biz geçen sosyal medyada ne izledik arkadaşlar? İşte 'gerçek dışı siyaset' derken kastettiğim budur. Hakikatin iğdiş edilmesinin örneği budur. Cürmü meşhut halde yakalanmışken, kadro oranlarını hepimiz duymuşken, İBB Başkanı hala "partizanlık bu kapıdan giremez" diye algı yapabiliyor. Artık bir yalan bütün çıplaklığı ile ortaya çıksa bile, "Benim yalanım sizin gördüğünüz hakikatten daha kıymetlidir; siz hakikate değil, benim yalanıma inanın" diyorlar resmen.

Yalanın konforuna o kadar alıştınız ki, Tıpkı namus sözü verip, üç ayda bu sözü unutmanız..." ifadelerini kullandı.