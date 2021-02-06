Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!

Klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürüten aşıya, çok sayıda ülkeden 'acil kullanım onayı' verilmişti. Brezilya'da aşı çalışmasını yürüten Butantan Enstitüsü, aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran Türkiye'de yüzde 91, Endonezya'da ise yüzde 65 olarak duyurulmuştu.



Çin firması Sinovac'tan yapılan açıklamada, koronavirüsüne karşı geliştirilen 'CoronaVac' adlı aşının Çin'de resmi olarak onaylandığı duyuruldu. CoronaVac'a Çin'den 'yaygın kullanım onayı' geldiği belirtildi.



Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan verilere göre; CoronaVac 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturdu.