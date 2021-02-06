Boğaziçi provokasyonu Yunanistan'a sıçradı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu atandı.



Türkiye'de birçoğu terör örgütüne bağlı kişilerce düzenlenen ve halen devam eden provokasyonlar Yunanistan'a da sıçradı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da DHKP-C örgütüne ait marşa benzeyen Yunanca sloganlar atan bir grup pankartlarla eylem yaptı.



