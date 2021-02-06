Boğaziçi provokasyonu Yunanistan'a sıçradı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Melih Bulu'nun istifa etmesi için bir yürüyüş düzenlendi. Kalabalığın, DHKP-C marşlarını andıran Yunanca sloganlar atması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu atandı.
Türkiye'de birçoğu terör örgütüne bağlı kişilerce düzenlenen ve halen devam eden provokasyonlar Yunanistan'a da sıçradı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da DHKP-C örgütüne ait marşa benzeyen Yunanca sloganlar atan bir grup pankartlarla eylem yaptı.