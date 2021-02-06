Başkan Erdoğan'dan Tohma Köprüsü'nün açılışında önemli açıklamalar!

Millete hizmet eden projeler bir bir hayata geçiriliyor. Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Köprünün yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor. Başkan Erdoğan, Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



REKOR ÜSTÜNE REKOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'inin her alanda rekor üstüne rekor kırdığını söyledi. Başkan Erdoğan, Malatya'da bulunan Tohma Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, '18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik' dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.



Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.



SANAYİ ÜRETİMİMİZ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR



Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır.



G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor.



Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.



AKSAKLIKLARIN TELAFİSİNİ SAĞLIYORUZ



İnşaası süren yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin telafisini sağlıyoruz.



Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp 'İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar.

Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti.



Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı.



HASTALIKLI ZİHNİYET



Ülkenin iktidarına talip olanların nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse bu köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara Yolu ağımızın en önemli noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla devam ediyor. Yusufeli Barajı'nın beton işleri bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje varken işleri oldukça zor demektir. Karşımızda işte böyle hastalıklı bir zihniyet var. Ülkemizin geri kalmışlığının sebebi bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken bir Türkiye var.



MİLLETİMİZ KAZANIMLARA GÖZÜNÜ DİKENLERE FIRSAT VERMEMİŞTİR



Ticaretimiz salgına rağmen sınırlı alanlar dışında işleyişini sürdürdü. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kazanımlarına gözünü dikenlere fırsat vermemiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz.

