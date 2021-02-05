İttifakta otogar çatlağı! CHP'li başkana İyi Parti'den şok

Edirne Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısına, 2019 yılı başlarında kira sözleşmesi biten otogar ile ilgili 11 sorudan oluşan bir önerge veren İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş damga vurdu. Otogar ihalesinin akıbetini soran Baş'a yanıt veren Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'Mevlüde Hanıma yazılı olarak cevap verilecektir. Belediyenin 1 kuruşunu hiç kimse yiyemez, yedirilmez' diye konuştu.



Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı Meclis toplantısı 8'i gündem 2'si gündem dışı olmak üzere görüşülüp karara bağlandı. Toplantıda İYİ Partili Mevlide Baş tarafından verilen soru önergesi okundu. Önergede Baş, otogar ihalesinin akıbetini detaylarını ve gelinen süreci sordu.



SÖZLEŞMESİ 2 YIL ÖNCE BİTTİ



20 Ocak 2019 tarihinde 7 yıllık sözleşmesi biten otogar ile ilgili belediyenin ve Edirne halkının mağduriyetlerini önemsediklerini önergede dile getiren Baş, 'Sözleşmesi sona eren şehirlerarası yolcu Otogar işletmeciliği sözleşmesi Ocak 2019 tarihinde bitmiştir. Belediyemizin mağduriyetini önemsiyoruz, asıl mesele Edirne halkının mağduriyetidir. İhale kanununa göre yapılması gereken ihale henüz yapılmamıştır. Söz konusu tarihten bu yana Edirne belediyesine ait otogarın ihaleye çıkartılmamış olması ile ilgili olarak, işletmeci durumunda bulunanlar işgalci durumundalar mı? İşgalci durumdaysalar belediye hukuki danışmanlık almış mıdır? Bu zamana kadar ne gibi hukuki süreç başlatılmıştır' ifadelerine yer verdi.



'ALINAN ÜCRET NE KADAR?'



İşletmeciye belirli periyotlarda yollanan ihtarnamelere karşı şu ana kadar neden sonuç alınamadığını da soran Baş, önergesinde şu soruları yöneltti; 'Bugüne kadar sürecin uzamasının nedenleri nelerdir? Belediye kaynaklarının zarara uğramasını amaçlayarak üstlenici firmadan ecrimisil, işgal harcı ve ortak kullanım alanı tahsis edilen ve belediyemiz tarafından kasasına irat kaydedilen 2 senelik ücret ne kadardır? Vatandaşımızın tek kuruşunu bağış yapmaya yetkisi olmayan Edirne Belediyesi kasasına giren ecrimisil, işgal harcı ve ortak kullanım alanı için ödenmesi gereken ücret nasıl hesaplanmıştır? Otogar şuan için bakımsız durumdadır. İşletmeci tarafından ihaleyi almama endişesi yüzenden hiçbir bakım yapılmıyor. Belediye olarak bu konuda yatırımlarınız nelerdir?'



'AYRI BİR SÖZLEŞME VAR MI?'



Sorularını önergesinde detaylandıran Baş, yeni ihale çalışmasını da sordu. Kiracı konumunda bulunan firmayla ayrı bir sözleşme yapılıp, yapılmadığını da soran Baş'ın önergesinde şu sorular yer aldı:



'Kira süresi bittikten sonra otogarda görevli belediye personeli çalıştırıldı mı? Belge süreleri dolan otobüs işletmecileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından belgelerini yeni vize yaptırmak için kira kontratları istenmektedir. İşletmecinin ticaretini devam ettirebilmesi için bu konuyla ilgili Edirne Belediyesi ayrı bir kira sözleşmesi yapmış mıdır? Otogarı ihaleye ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz. Yapılacak ihalede kamu yararını gözeterek gerekli rekabetin oluşması için ihale teknik şartnamesi hazırlıklarına başladınız mı? Rekabetin Korunması Kanunu ilgili maddelerine istinaden rekabeti sınırlayıcı anlaşmalı eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde doğacak cezai yaptırımları önlemek amacıyla yeni ihale şartnamesi hazırlanırken, belediyemiz bu konuyu göz önünde bulunduracak mı? Otogarın mülkiyeti Edirne Belediyesine ait olması ve Edirne şehirlerarası otogar işletmeciliğinin kiraya verilmesine ilişkin ihale idari şartnamesini ve ihale sonucunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderecek misiniz? Pandemi döneminde olduğumuz için yapılacak olan yeni otogar ihalesine hem vatandaşlarımızın takip edebilmesi hem de ihaleye katılmak isteyenlerin belediye binasına girmeye çekinecekleri için naklen yayınlayacak mısınız?'



GÜRKAN: YAZILI CEVAP VERİLECEK



İYİ Partili Baş'ın sorularına yazılı olarak yanıt vereceklerini dile getiren Başkan Gürkan ise, 'Edirne Belediyesi'nin 1 kuruşunu hiç kimse yiyemez, yedirilmez. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Öyle kahve dedikodularıyla, kenar-köşe dedikodularıyla, facebook dedikodularıyla olmuyor. Buradaki herkes sorumluluk taşıyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, hiç merak etmeyin. Mevüde Baş'ın önergesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yazılı olarak cevaplayacak' dedi.