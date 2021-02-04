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İki kez korona oldu ama pandemiden haberi yok!

İngiltere'de duyanları şaşkına çeviren bir olay basına yansıdı. Deyim yerindeyse dünya İngiliz Joseph Flavill'in inanılmaz hikayesini konuşuyor. 10 ay komada kaldıktan sonra uyanan, hastanede iki kez koronavirüse yakalanan Flavill Kovid-19 salgınından tamamen habersiz.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 20:27
İki kez korona oldu ama pandemiden haberi yok!

İngiltere'nin Burton kasabasında geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren bir kişi, 11 ay sonra komadan uyandı.

Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez koronavirüse yakalanmasına rağmen, Covid-19 salgınını bilmiyor.

Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill'in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini "Evet" ya da "Hayır" anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor.

Aralık'taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill'in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.



HALA KONUŞAMIYOR

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill'in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınından haberi olmadığını söyledi.

Smith, "Zoom görüşmeleri yapıyoruz. İyileşme belirtileri göstermesine rağmen hâlâ konuşamadığı için şimdi pandemi hakkında bir fikri olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Ailesi Flavill'in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 43 bin dolar) yardım toplandığı belirtiliyor.

İngiltere

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