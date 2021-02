CHP'li Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen adına yapılan kaçak villaya ceza! Ruhsat alınamazsa yıkılacak!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in üzerine olan ve ulusal basında yer alan villa, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. Kaçak olduğunu iddia edilen villanın 2019 yılında imar barışına sokulduğu, binanın 2017 yılında yapıldığı belirtildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan 4 bin 199 metrekare arazi üzerine kurulan 148 metrekarelik evin çevresinde bulunan alanla ilgili de kısa süre önce imar çalışmalarının başlatıldığı iddia edilmişti.



Tepebaşı İlçe Belediyesi Meclisi toplantısında konuyu AK Partili meclis üyeleri gündeme getirdi. Tepebaşı Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, konuyla ilgili açıklamasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi tarafından Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü mahallesinde yasak ve kaçak bir villa yapıldığı ulusal basınında yer aldığını hatırlattı.



Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bütün yapı kayıt belgelerinin, bayanın incelendiğini anlatan Orhan Durmuş, 'Beyan yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki fark olduğunu, beyanın doğru olmadığı uydu fotoğrafıyla tespit etmiştir. Bu konuda C. Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da 3 yıldan az bir ceza gerektirmesi sebebiyle cezanın ertelenmesine karar vermiştir. Biz de bunu Büyükşehir Belediyesine soru yönergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir. Belki doğrudan kendisi yapmadı ise bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin, böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili her hangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler' dedi.



İLGİLİ BELEDİYE PARA CEZASI KESTİ VE PARA ÖDENDİ

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı Belediye Meclisi toplantısında konuyu yine sorup, 'Yetki ve sorumluluğu sizdedir. Tepebaşı Belediye Başkanlığı olarak bu konuda ne yaptınız' dediklerini anlatan AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, 'Onlar da 'Biz 3194 Sayılı İmar Kanunu'na aykırılıktan 42. maddeye göre 38 bin lira para cezası kestik. Bu ceza da ödendi. Bir ay kadar zaman verildi. Eğer burası ile ilgili ruhsat başvurusu yapılır ve ruhsatıyla uygun hale getirilirse ruhsat işlemleri verilecek. Bina kaçak durumundan çıkarılarak normal bir bina haline dönecek. Ama eğer ruhsat alınamazsa ya da ilgili teknik şartları karşılamıyorsa o zaman bu bina yıkılmak durumda kalacak' diye bir beyanda bulundular' diye anlattı.







'BU ASLA KABUL EDİLEMEZ, BÜYÜKERŞEN'DEN ÖZÜR BEKLENİYOR'

Yaşananların son derece acı ve çok talihsiz bir durum olduğunu ifade eden Tepebaşı Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, şöyle konuştu;



'Bu haber ulusal basında da yer aldığı için, Eskişehir ve bizi çok olumsuz bir şekilde yansıttığı için üzgünüz. Hani 'Et kokarsa tuz, tuz kokarsa ne yapacağız' şeklinde bu soruyu sormamız lazım. İmar Kanunu'nu uygulamakla görevli, bunun için seçilen bir belediye başkanı kendisi kaçak bir yapı yaparsa bu son derece kötü bir durumdur. Bu başka bir vatandaş yaparsa belki kanunu bilmemekten, belki yanlışlıktan olduğu diyerek biraz hoş görülebilir. Ama kanunu uygulamakla görevli hem de bir Büyükşehir Başkanın bunu yaptığı zaman bu asla hoş görülemez. Bu asla kabul edilemez.



Böyle bir konuda Sayın Belediye Başkanının kamuoyundan, Eskişehir'den özür dilemesi gerekirdi. Böyle bir yanlışlığa kendisinin dâhil olmadığı şeklinde bir beyanında bulunarak, böyle bir işlemi başta kendisinin iş makinesinin yanında durarak kendisinin yıktıracağı söylemesi belki bizleri ferahlatabilirdi. Çünkü Eskişehir halkı bundan sorumlu belediye başkanına güvenemeyecekse nasıl bir başkana güvenecek? Nasıl bir yönetim, nasıl bir belediye olacak? Buralarda çok ciddi bir güven sorunu ortaya çıkacak.'