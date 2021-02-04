AB ve ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması!

Kendi ülkelerinde yaşanan polis şiddeti görüntülerini görmezden gelen AB ve ABD Türkiye'deki provokatörlerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını belirtti.



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Ned Price, 'Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz' dedi.



Price, 'Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz' ifadesini kullandı.



AB'DEN SKANDAL AÇIKLAMA!



Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili Avrupa Birliği'nden skandal bir tepki geldi. Komisyon yetkilileri tarafından Euronews Türkçe'ye yapılan açıklamada 'Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye'de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır.' denildi.



AB'den gelen açıklamanın devamında 'meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsayan iki ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu' belirtilerek 'Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır' ifadesi kullanıldı.



COVID-19 salgınının eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamayacağı vurgulanan açıklamada LGBT söylemlere ilişkin'Bu olaylar sırasında üst düzey yetkililer tarafından LGBT öğrencilere yönelik nefret söylemi ve bir LGBT derneğinin kapatılması kabul edilemez.' denildi.

