Provokasyonları Osman Kavala ve eşi mi örgütlüyor?

Boğaziçi işgalcilerinin eylemleri sürerken sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddia göre provokasyonları Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi ve Osman Kavala'nın eşi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra!nın örgütlediği söylendi.