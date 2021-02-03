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İzmir selle boğuşurken, CHP'nin gündemi bambaşka!

İzmir'de etkili olan sağanak yağış kenti göle çevirdi. 2 vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in sel bölgesi yerine Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na koştuğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi'nden kulis kovalayan Yücel ancak ikinci gün İzmir'e döndü.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:22
İzmir selle boğuşurken, CHP'nin gündemi bambaşka!

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış kenti göle çevirdi.

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

2 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Menderes ilçesinde ise araçlarıyla sele kapılan Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk isimli iki vatandaş hayatını kaybetti.

CHP İL BAŞKANI ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA KOŞTU

İzmir'de yaşanan sel alt yapı sorununu bir kez daha ortaya çıkarırken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in felaketle boğuşan vatandaşın yardımına koşmak yerine Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na koştuğu ortaya çıktı.

KULİS KOVALADI

Selin ilk günü Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne kulis yapmaya giden Yücel, ikinci gün İzmir'e döndü. Yücel'in sel bölgesinde eli cebinde gezmesi ve "Ne işim var benim burada" tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ İL BAŞKANI İLK GÜNDEN SAHAYA İNDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise selin ilk gününden itibaren sahaya indi.

Karşıyaka

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