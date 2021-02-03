Boğaziçi işgalcilerinden skandal pankart!

Boğaziçi işgalcileri sonunda asıl düşüncelerini yansıtan pankartı açtılar. 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?' yazılı pankartla sokağa dökülen işgalciler, ikinci bir Gezi eylemi çıkarmaya çalıştığını ispat etmiş oldu.



Gezi olaylarında Mehmet Ali Alabora 'Mesele ağaç değil anlamadın mı?' sloganıyla asıl fikrini ortaya koymuştu.