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Avrupa ülkesinde Müslüman adama rezil saldırı! 'Oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim'

Fransa'da Müslüman olan bir adam ırkçı saldırıya uğradı. Dakikalarca darp edilen masum adam "Oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim" dedi.

Dünya / 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:28
Avrupa ülkesinde Müslüman adama rezil saldırı! 'Oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim'

Fransa'da yönetimin 'ayrılıkçılıkla mücadele' adı altında Müslüman toplumu hedef alan politikalarının ardından artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Besançon kentinde 35 yaşındaki Mağrip kökenli Khaled Cid, iş dönüşü arabasını park ettikten sonra tanımadığı kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Ülkedeki aşırı sağcı gruplarla ilişkisi bulunan ve polis kayıtlarında sabıkasının olduğu belirtilen Philippe T, Cid'e 'Ah! Takım elbiseli bir Arap' şeklinde hakaret ederek saldırdı.

Cid, yaptığı açıklamada, anormal davranışlar sergileyen kişiye polis olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de üzerindeki takım elbiseyi göstererek polis olmadığını söylediğini, akabinde saldırıya uğradığını anlattı.

Zanlının gözleri yerinden fırlarcasına koşarak saldırdığını ve Araplara hakarette bulunup kendisini öldüreceğini söylediğini belirten Cid, 'Beni dakikalarca darbetti. Hayatımda böyle bir şey görmedim.' dedi.

Cid, polislerin kısa sürede olaya müdahale ettiğini dile getirerek, 'O ana kadar oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim. O an öleceğimi düşündüm.' ifadesini kullandı.

Saldırgan hakkında şikayette bulunan Cid'e doktorlar 3 gün iş göremez raporu verdi.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öğrencilerine Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri gösteren öğretmenin 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülmesinin ardından hükümet, 'İslami ayrılıkçılıkla mücadele' programını hızlandırmıştı.

Akabinde Başkent Paris'teki Eyfel Kulesi yakınında 18 Ekim'de Cezayir asıllı iki başörtülü Fransa vatandaşı bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Paris'in 300 kilometre güneybatısındaki Anger kentinde de 22 Ekim'de Ürdünlü iki kardeş, tanımadıkları kadın ile erkeğin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalmıştı.

FransaCezayir

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