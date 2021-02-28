Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkler sayesinde rahat uyuyoruz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yöntemi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ikinci gününün ardından yaptığı açıklamada, mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını söyledi.



Borisov açıklamasında, yasa dışı göçün önünü kesmek için iki ülkenin sınır koruma birliklerinin görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.



Bulgaristan Başbakanı, mülteciler ve AB’ye üyelik konusunda Türkiye’nin önemine dikkat çeken açıklamalarıyla dikkat çekiyor.



Türkiye tek başına bırakılmamalı

Avrupa'ya akın eden binlerce göçmen ile ilgili geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Borisov, "Türkiye dahil hiçbir ülke tek başına bırakılmamalı. Bir an önce Türkiye'ye yardım edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.



AB Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davranıyor



Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye karşı ikiyüzlü davrandığını da söyleyen Borisov, AB’nin bunu terk edip Türkiye ile özel bir anlaşma imzalanması gerektiğini belirtmişti.