USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,38 EURO (Alış - Satış) : 8,94 - 8,96

Şentop'tan Erbakan'ın kabrine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 10. yıl dönümünde merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Güncel / 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:31
Şentop'tan Erbakan'ın kabrine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında kabri başında ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Şentop, 'Kıymetli Erbakan hocamız Türkiye Cumhuriyetine büyük hizmetler etmiş birisi. Önce akademisyen olarak daha sonra sivil toplum kuruluşlarında ardından milletvekili olarak parlamentoda siyasi parti genel başkanı olarak siyasette, daha sonra da 54'ncü hükümette başbakan olarak memleketimize büyük hizmetler yapmıştı. Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdiği insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi necmuddindir. Yani dinin yıldızıdır' dedi.

Necmettin Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını söyleyen Şentop, 'Kendi alanında akademisyen olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok parlak başarılar elde edebilirdi. Ancak kişisel özellikleri ve ikbalini inandığı dava uğruna feda etmeyi, bu yolda gayret göstermeyi seçmiştir. Jenerasyonuna baktığımızda rahmetli Ecevit, Demirel ve Türkeş'le beraber siyaset yapmışlardır. Kendisinin seçmiş olduğu alan Türkiye'de zor bir alandır. Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük özgüvene sahip olmak, davaya adanmış olmak gerekirdi. Tüm bu vasıflar zor zamanda çıkmış olduğu yolda kendisiyle beraber yetiştirdiği kişilerle yürümüştür. Milli görüş siyasetini yapmanın zor olduğu zamanda Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz' diye konuştu.

Necmettin ErbakanMilletvekiliMustafa Şentop

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı