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PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası çocukları Kandil'e kaçırılan ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı

Evlat nöbeti Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da kendini gösterdi. Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak Kandil'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı.

Güncel / 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:08
PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası çocukları Kandil'e kaçırılan ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı

Irak'ta Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı Selahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak Kandil'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı. Sabah'ın haberine göre terör örgütünün baskılarına ve gençlerin zorla örgüt kamplarına götürülmesine bölge halkı tepki gösterdi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Geçen ay terör örgütü mensuplarınca iki kız çocuğunun kaçırılmaya çalışılması Tuzhurmatu'da bardağı taşıran son damla oldu. Ailelerin şikâyeti üzerine Süleymaniye sınırındaki kontrol noktasında teröristler yakalanarak çocuklar kurtarıldı ve ailelerine teslim edildi. Bölge halkının şikayetleri üzerine PKK'ya bağlı ofis kapatıldı. Partinin Erbil, Duhok ve Süleymaniye ofisleri de daha önce kapatılmıştı. Irak'ta 2003'ten itibaren PKK'nın bölgede sözde parti ofislerini açmaya başladığı biliniyor. Bu ofislerde gençlere toplantı adı altında örgüt propagandası yapıldığı, kandırılan gençlerin Kandil'e gönderildikleri ve eylemlerde ön saflarda kullanıldığı belirtiliyor.

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