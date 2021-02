Millet İttifakı'nda fezleke çatlağı derinleşiyor! İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP ile kriz yaratacak açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaretler sırasında kendisine eşlik eden İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP'lilerle ilgili hazırlanan fezlekelerle ilgili konuştu.



Ağıralioğlu, 'Hassasiyetimiz şu, Türkiye hukuk ülkesi. Türkiye'de kanun çiğnendiği zaman hukuk devreye girsin. Hukuk siyasete de nezaret etsin. Yani memlekette siyasetçiler hukuku değil, hukuk siyasetçileri kontrol etsin. O yüzden bu süre içerisinde Türk mahkemelerinin inisiyatifine, Türk mahkemelerinin kurallarının İhlal edilip edilmediğine dair açılan alanda biz her zaman devletin milletin beraberliğinden yana. Bu mevzuyla ilgili terör mevzu olunca İYİ Parti'nin siyasi koordinatları hep milletinden devletinden yana. Bir yere kadar mücadele, bir yere kadar siyasi kavga, bir yerden sonra İYİ Parti'nin safı Ay-yıldızlı al bayrak tarafıdır. Şunun bilinmesi lazım Türkiye'de hiç kimseye partisinden dolayı değil, hiç kimseye meşrebinden dolayı değil, kuralı ihlal etti diye hukuk müdahale etmelidir. Yani bu memlekette siyasi bölücülüğün önüne geçilmek isteniyorsa yapılacak en esaslı iş adalet mekanizmasını doğru çalıştırmaktır. İYİ Parti olarak biz bu siyasi çerçevenin içerisinde kalarak siyaset yapacağız' ifadelerini kullandı.



'TERÖRE KARŞI VERİLECEK EN İYİ CEVABIN ADALET OLDUĞUNA İNANIYORUZ'



'Teröre karşı verilecek en iyi cevabın adalet olduğuna inanıyoruz' diyen Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti:



'Terörle mücadelede devletin milletin elindeki en kuvvetli silahın adalet olduğuna inanıyoruz. Memlekette birbirinden farklı siyasal eğilimleri birbirinden farklı dünya görüşlerini birbirinden farklı hissiyatları bir arada tutabilecek şeyin de adalet olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti her şartta adaletten yana taraf olacak. Fezlekeler gelince, genel olarak terör hassasiyetimiz bizim şiddetin gölgesinde siyaset yapılmasının önüne geçilmesi lazım. Ama orada bir kıymet var ölçü var onu unutturmamamız lazım.



Yüce ve müberra dinimiz bize buyurdular ki emirlerinde, 'Bir topluluğa olan kızgınlığınız sizi adaletsiz yapmak imkanıyla karşı karşıya bırakmasın.' Yani bir topluluğa olan gareziniz, kininiz yüzünden adaletsizlik yapmayın. Dolayısıyla biz her şartta herkesin adaletinden emin olacağı bir ülke hayali kuruyoruz. Bu hayalin içerisinde İYİ Parti milletine devletine sorumluluklarını taşıyacak. Fezlekeler gelecek, terörle ilgili hassasiyetimizi defalarca ısrar ettik, izah ettik. Grup kararı alınmıyor biliyorsunuz bu süreçte. Ama bizim bu mevzuda ahengimizle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. İYİ Parti siyasi koordinatları belli bir partidir, devletin milletin tarafında yer alırız. Fezlekeler gelecek biz terörle mesafesizliğe yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz'



İTTİFAK ORTAĞI KEMAL KILIÇDAROĞLU KANDİL'İN SÖZCÜSÜ HDP'Yİ SAVUNMUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gönderilen fezlekeler ile ilgili soruya dün yanıt vermiş, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye sahip çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, 'Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez, ben dahil bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partilerin genel başkanları, mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada o hakime güven olmaz.' dedi. Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sıcak bakmadıklarını ifade etti.



33 DOKUNULMAZLIK DOSYASI DAHA TBMM'YE SUNULDU



Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.



Aralarında Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili de yer alıyor.



Buldan, Beştaş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen HDP milletvekilleri şöyle:



'HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.'



Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Garo Paylan, Berdan Öztürk, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Pero Dundar ile Sezai Temelli'nin ikişer dosyası bulunuyor.



Karma Komisyona ayrıca DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da fezlekeleri sevk edildi.