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CHP'de tacizci yerine bakın kim ihraç edildi!

Bursa'da evi terk eden eşinin CHP Osmangazi İlçe Başkanıyla ilişki yaşadığını açıklayan mahalle delegesi Zafer Güler, "partiyi kamuoyunda tartışmaya açtı" gerekçesiyle ihraç edildi. Güler'in şikayetçi olduğu İlçe Başkanı Mete Akyolcular ise SABAH başka kadınları da taciz ettiğini ortaya çıkarınca istifa etmişti. İşte olayla ilgili ortaya çıkan son dakika gelişmesi

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 07:08
CHP'de tacizci yerine bakın kim ihraç edildi!

Bursa Osmangazi'de yaşayan CHP delegesi Zafer Güler, geçen yıl Ağustos'ta evi terk eden eşinin Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular ile ile yasak aşk yaşadığını öğrenince, durumu il başkanına, sonuç alamayınca da genel merkeze bildirdi. Bir şey yapılmadığını görünce de eşine boşanma davası açıp, yaşadıklarını sosyal medyan paylaştı.

CHP'de yaşanan yasak aşk skandalı ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili çarpıcı son dakika bilgileri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar;

SON DAKİKA DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİP İHRAÇ ETTİLER!

Bunun üzerine İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Güler, ihraç edildi. Güler'in itirazını görüşen, 15 kişilik CHP Yüksek Disiplin Kurulu da 'Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması ve partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum içinde' olduğu gerekçesiyle, başkan Uğur Bayraktutan ve sekreter Sezgin Kaya'nın karşı oyuna rağmen, oy çokluğuyla ihraç etti.

BAŞKA KADINLARI DA TACİZ ETTİ: GENÇ KIZA 'BANA ABİ DEME' MESAJI

CHP'de yaşanan tacizleri gündeme getirdiği için ihraç edilen Zefar Güler'in şikayet ettiği Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın ise partili bir genç kızı 'Bana abi deme senden hoşlanıyorum' diye attığı mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Akyolcular, bu olayın ardından da ilçe yöneticisi olan genç bir kadına fiziki tacizde bulunmuş ve Ankara'ya giden bir heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmıştı. Tacizi gündeme getiren delege partiden ihraç edilirken, tacizle suçlanan eden İlçe Başkanı hakkında, yakın arkadaşlarından kurulan tacizi araştırma komisyonu suç unsuru bulamamıştı.


Yasak AşkKemal KılıçdaroğluUğur Bayraktutan

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