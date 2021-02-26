Bakan Koca en çok vaka artışı ve azalışı olan 10 ili açıkladı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hafta içi yapılan Bilim Kurulu toplantısında illere özel gevşetmeler ve tedbirler alınacağı açıklanmıştı. Vaka sayılarının arttığı bazı illerde ek tedbirler getirilmişti.



Bakan Koca sosyal medya hesabından en çok günlük vaka artışının olduğu illeri açıkladı. Bakan Koca, "Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." dedi.



Bakan Koca'nın açıkladığı en çok artış olan 10 il!









Bakan Koca'nın açıkladığı en çok azalış olan 10 il!





