ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı...!!!

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 77 bin 354 artışla 28 milyon 414 bin 136'ya yükseldi.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 369 artarak 508 bin 314'e ulaştı.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesinde ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 29 milyon 55 bin 72, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 520 bin 877 olarak güncellendi.