Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldiği görüşmenin ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Turizmden enerjiye kadar önemli adımlar atıyoruz. Türk firmaları da Macaristan'da daha fazla yatırım yapmak istiyor. Pandemi döneminde çok önemli bir dayanışma sergiledik. İhtiyaç duyduğumuz bazı ilaçları üretmek için bazı kimyasalları Macaristan'dan almak istedik, Macaristan bize ayrıcalık yaptı. Bunu hiç unutmayacağız. Türk aşısını da öncelikle vatandaşlarımıza ve dostlarımıza ulaştırmak istiyoruz.



Türk bankalarının da Macaristan'a ilgi duyduğunu görüyoruz. Kamu bankası olan Vakıfbank, Macaristan'a bir şube açacak. 21 Mayıs'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını devralıyor. Macaristan'ın faaliyetlerini destekleyip, katılacağız



İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Afrika'da da işbirliğimizi geliştiriyoruz.



Çavuşoğlu Ermenistan'da yaşanan gelişmeler hakkındaki soruları da cevapladı:



Çavuşoğlu Ermenistan'da yaşanan gelişmeler için 'Şiddetle kınıyoruz!' ifadesini kullandı.