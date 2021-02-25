Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



İsmi açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınıp, işlemleri için emniyete götürüldü.