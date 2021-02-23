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'Yerinde karar dönemi' resmen başladı! O ilimizde kırmızı alarm verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Yerinde karar dönemindeyiz" diyerek geçen hafta itibarıyla paylaşmaya başladığı vaka sayısı haritasına göre, 8- 14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Ordu'da, alınan kısıtlamalara, misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesi, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılmasının da yer aldığı ek tedbirler getirildi.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 20:55
'Yerinde karar dönemi' resmen başladı! O ilimizde kırmızı alarm verildi!

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında iki hafta önce üçüncü sırada yer alan Ordu, geçen hafta zirveye çıktı. Kentte görülen vakaların yüzde 80inin ev ve iş yeri temaslısı olduğunun tespit edilmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı.

VALİLİK EK TEDBİRLERİ DUYURDU

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada alınan ilave kararlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve iş yeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine, apartman ve site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, apartman ve site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına, pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanmasına, çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, il genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallarla 30 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığına yer verilen açıklamada, 'Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27- 28 Şubat 2021 ve 06- 07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine, semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına, evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir' denildi.

Tuncay Sonel

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