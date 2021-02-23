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PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örgütü arasındaki işbirliğini tüm detaylarıyla anlattı.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 09:30
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunda yakalama kararıyla aranırken MİT destekli operasyonla Özbekistan'da yakalanan Sevilay, 15 Şubat'ta getirildiği Türkiye'de 'etkin pişmanlık yasası'ndan yararlanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu.

Sevilay'ın ifadeleri ve beraberindeki dijital kaynaklardan elde edilen veriler, FETÖ'nün PKK/YPG ile işbirliğini de gün yüzüne çıkardı.

Kirli işbirliğinin ayrıntıları şöyle:

Savunma şirketi kurdu

Sevilay, 1990'lı yıllarda örgüte katıldı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştükten sonra Özbekistan'a gönderildi. Burada üst düzey Özbek bürokratların çocuklarını eğitim kılıfı altında örgüte kazandırdı.

Özbekistan ve Türkiye'de FETÖ desteğiyle şirketler kurdu. Türkiye'de kurduğu savunma şirketindeki iki ortağı, FETÖ ile mücadele sürecinde kamudan ihraç edilerek Yunanistan'a kaçtı. Sevilay, bunun üzerine, daha önce 'terörizmin finansmanı' suçundan hakkında işlem yapılan M.S. ile şirketi yönetti ve M.S.'nin ilişkileri üzerinden PKK bağlantılı kişilerle irtibata geçti.

Elebaşı ile buluştu

Bu kişilerden N.Ö aracılığı ile 2019 sonunda Suriye'nin Rojava bölgesine gitti. Burada, terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Mahir K. ile bir araya geldi. Görüşmede terör örgütü elebaşlarından H.A. ve M.Ö. "Para ve güç olarak Suriye'den daha güçlü olduklarını; uluslararası statü beklediklerini" söyledi ve Türk SİHA bombardımanlarına karşı radar sistemi, füze ve termal askeri kıyafetler istediklerini söyledi.

Petrol parası ABD'den

Sevilay, Türkiye sınırına çok yakın bir petrol bölgesine götürüldü ve burada 'bölge sorumlusu' olduğunu belirten H.A., "çıkarılan petrolü ABD'ye verdiklerini" anlatarak; "bu bölgeyi insansız hava araçları bombardımanından korumamız lazım. Anti dron ve anti insansız hava aracı sistemine ve (termal kameralardan korunmak için) termal askeri kıyafetlere ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

200 bin dolar avans aldı

Ardından da, bu askeri malzemelerin temini için Ukraynalı bir şirketle anlaştı, şirket yetkililerini PKK/YPG'li üst düzey teröristler ile Irak'ın kuzeyinde buluşturdu. Bu buluşmada roket ve füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş çaplı silah ticaretinin ayrıntıları görüşüldü ve Sevilay'a 200 bin dolar avans ödendi.

ÖzbekistanYunanistanPetrolSuriye

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