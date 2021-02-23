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AB'den iki yüzlülük: Selo'nun tutuklu kalmasından endişelilermiş!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'a ve HDP'ye yönelik 'baskılardan' ciddi şekilde endişe duyduklarını ifade etti. Sözcü, Demirtaş ile benzer suçlamalardan Fransa'da yargılanan ETA terör örgütü lideri ve ETA destekçilerinin İspanya'daki sokak olaylarına ise sessiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Stano'ya yanıt vererek, "Belki bir kez olsun AB terör listesinde yer alan PKK'ya karşı da endişe duyarsınız." dedi.

Dünya / 23 Şubat 2021 Salı 22:55
AB'den iki yüzlülük: Selo'nun tutuklu kalmasından endişelilermiş!

B Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk yargısını hedef aldı.

HDP'ye yönelik baskıların arttığını iddia eden Stano, “Bu gelişmeler, Türkiye’nin AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin kararını uygulamadığı ve HDP’nin yüzlerce yerel siyasetçisinin, seçilmiş yetkilisinin terörle ilgili suçlamalarla tutuklandığı mevcut durumu pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HUKUKA SAYGI GÖSTERMELİ!'

Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten Stano, "Türkiye siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik sistemini korumalıdır" dedi. Türkiye'yi hedef alan Stano, İspanya ve Fransa'daki ETA terör örgütü gelişmelerine karşı ise sessiz kaldı.

AB'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne seren açıklamaların ardından Stano'ya, Fransa'da geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ve tüm eylemlerinden pişmanlık duyduğunu ifade eden ETA terör örgütü lideri Josu Urrutikoetxea ve İspanya'da ETA'yı öven rapçinin tutuklanmasının ardından yaşanan sokak olaylarına ilişkin neden tepki vermediği soruldu.

Sözcü, tüm bu paylaşımlar karşısında sessiz kalmakla yetindi.

SÖZCÜ KALIN'DAN TEPKİ!

Stano'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Belki bir kez olsun, Irak'ın Gara kentinde 13 kişiyi acımasızca öldüren ve AB'nin terör listesinde yer alan PKK ile ilgili endişeleriniz olabilir. Yoksa bu, PKK lobisiyle başınızı belaya mı sokar?" ifadelerini kullandı.

Fransaİspanya

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