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Ömer Çelik'ten, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert tepki gösterdi. Çelik: "CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler.CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak’a saldırmaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi

Genel / 21 Şubat 2021 Pazar 18:56
Ömer Çelik'ten, Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, 'CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler.CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak'a saldırmaya devam ediyorlar.



HAYATLARINDA SİYASİ YA DA EKONOMİK TEK BAŞARI HİKAYESİ OLMAYANLAR...
Bunlar Sn. Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor.

CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak 'temiz siyaset'e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir.' ifadelerine yer verdi.

Ak PartiÖmer Çelik

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