Doları olanlar dikkat! 2021 sonunda...

Yabancı finans kuruluşlarının olumlu raporlarından sonra şimdi sıra kredi kuruluşlarında. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Milliyet'in haberine göre diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da benzer hamleler gelebilir.



Kasım ayından bu yana TCMB'nin attığı adımlar, enflasyon, uzun vade ve kararlılık vurgusu, piyasalarda iyimserliği getirirken yabancı sermaye girişi de başladı. Yatırım yapılabilir ülke notu olmayan Türkiye için yabancı raporların olumluya dönmesinin ardından şimdi kredi kuruluşlarının görünüm ve not değerlendirmelerinde sıra. İlk revize, Fitch'den geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Benzer adımların diğer kredi kuruluşlarından önümüzdeki dönemde geldiğini görebiliriz.



BORSANIN PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Dolar kurunda yaşanan gerileme ve TL bazında artan hisse senedi verileri borsa şirketlerinin piyasa değerinin artmasına yol açtı. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 2018 yılının ağustos ayında 115 milyar dolar iken şimdilerde 277 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor.



PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK SANAYİ ŞİRKETLERİ

Piyasa değeri en yüksek 10 sanayi şirketi arasında 9.7 milyar dolar ile Ford Otosan ilk sırada yer alıyor. Onu Ereğli Demir Çelik (7.4 milyar dolar), Sasa Polyester (5.4 milyar dolar), İskenderun Demir Çelik( 4.8 milyar dolar), Gübre Fabrik. (3.8 milyar dolar), Tüpraş (3.7 milyar dolar), Arçelik (3.4 milyar dolar), Koza Altın (3.2 milyar dolar), Coca Cola İçecek (2.8 milyar dolar) ve Tofaş Oto. Fab. (2.7 milyar dolar) izliyor. Bu şirketler içerisinde hisse başına karı en yüksek olan Koza Altın ve Ford Otosan. Fiyat/kazanç oranı en düşükler Arçelik ve Tofaş Oto. Fab. Defter değeri en düşük şirketler Arçelik ve Ereğli Demir Çelik.



Hisselerde yabancı alımı başlar mı? Bir süredir hisse senedi piyasasında yabancıların sert satışları var. Kredi notlarının yatırım yapılabilir seviyenin altına inmesinin ardından görünümlerin de negatife çevrilmesi satışların ağırlık bulmasında etkili oldu. Kredi kuruluşlarının not görünümlerinde yönelimin değişimi ve ardından gelecek bir not artırımı yabancının yurt içi piyasalarında daha aktif olmasını teşvik edecektir.



FITCH NEDEN GÖRÜNÜMÜ DURAĞANA REVİZE ETTİ?

1- Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı. 2- Uluslararası rezervler istikrar kazandı. 3- Türk Lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı. 4- TCMB, para politikasında sadeleşmeye gitti. 5- Risk primi düştü. 6- Sermaye girişi başladı. Kurum, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1.4 büyüdüğünü tahmin ediyor. 2021'de yüzde 5.7 büyüme bekliyor. Büyüme hızının 2022'de de yüzde 4.7 olmasını öngörüyor. Enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9.2'ye düşmesini bekliyor.



YABANCININ TL İYİMSERLİĞİ

Yabancı yatırımcıların TL iyimserliği devam ediyor. Capital Economics, dolar/TL'nin bu yıl sonunda 6.25, Morgan Stanley ise 6.80 olması yönünde tahminde bulunuyor. Peki TL değerlenmeye devam edecek mi? Yüzde 17'lik faiz oranı yatırımcıları cezbediyor. Buna bağlı olarak 6.80 - 6.50 - 6.25 raporlarının peşpeşe geldiğini görüyoruz.



TCMB'nin şubat toplantısında politika metninde yer alan mevcut sıkı para politikasının devam edeceği yönündeki vurgu, yabancıların TL'de pozisyon almaya devam etmesinde ve olumlu raporların yazılmasında etkili oluyor. Enflasyonda yüzde 5 hedefinin politika metnine girmesi ve hedefe ulaşıncaya kadar uzun süre sıkı para politikasının korunacağının vurgulanması, önemli. Bu noktada faiz indirimlerinin hemen başlamayacak olması da TL'ye yönelik talebi güçlü tutan bir diğer neden.



Merkez Bankası gerek aylık PPK toplantısı, gerekse ay içerisindeki söylemleri ve değişik meslek örgütlerini ziyaret ederek güçlü sözlü yönlendirmeleri ile piyasalara yön verebiliyor. Piyasalar da Merkez Bankası'nın gerek sözlü, gerekse yazılı açıklamalarını önemsiyor ve yönünü buna göre ayarlamakta. Yabancı kurum raporlarındaki gözlenen olumluya dönüşte ise kuşkusuz Merkez Bankası'nın dile getirdiği politikalardaki kararlılık vurgusunun payı büyük.