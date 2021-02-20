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PKK'ya 'Eren Operasyonları' darbesi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 10 ayrı bölgede yürütülen “Eren Operasyonları”nda terör örgütü PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.

Güncel / 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:21
PKK'ya 'Eren Operasyonları' darbesi!

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen başlatılan “Eren Operasyon”ları başarıyla devam ediyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı EREN operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

ÖRGÜTÜN MAĞARA VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10.250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.

OPERASYONLAR 10 BÖLGEDE DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığınca, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

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