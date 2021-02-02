CHP'yi karıştıracak tecavüz takvimi! İşte utancın belgesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz, darp ve bebek düşürme skandalı ile ilgili şoke eden bir detaya ulaşıldı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, hamile kaldığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına bildirdiği ortaya çıktı.



ÖNCE İL BAŞKANINA BİLDİRDİ VE HER ŞEY BAŞLADI



Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018 yılında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. Sonrasında ise genç kadının ve şikayetçi olan ablasının başına bakın neler geldi.



SON DAKİKA SABAH KRİTİK BELGEYE ULAŞTI



SABAH'ın ulaştığı dilekçede, genç kadının Antalya CHP İl Başkanlığı'na Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğini yapılmasını talep ettiği anlaşıldı. Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. tarafından Antalya CHP İl Başkanlığı'na 03 Aralık 2018'de gönderilen dilekçede, 'Antalya Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, bir CHP ilçe başkanına ahlaken yakışmayan şekilde Nurcan Y. isimli kardeşime olağan dışı ilişkiler içindedir. Kenan Yıldız'ın eylemleri nedeniyle annem Fatma Y.'ın huzuru kalmamıştır.' denildi.







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CHP'li başkanın görevini kötüye kullandığına dikkat çekilen dilekçede, şunlar da yer aldı: 'Kenan Yıldız kardeşimin CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde çalışması nedeniyle kardeşimle



DÜŞÜK YAPTIKTAN SONRAKİ RESİMLER...



Nurcan Y. tarafından kaleme alınan dilekçe ekinde ise şu ifadeler yer aldı: 'Telefonumda düşük yaptıktan sonraki resimler, kendisiyle olan fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların içinde tecavüze uğradığım yayla evinde benim bu telefondan çekmiş olduğum fotoğraf vardır.



TECAVÜZ DELİLLERİNİ YOK ETMEK İÇİN...



Beni delilsiz bırakmak için telefona zarar vermiştir. Bana zorla çocuğumu düşürten, bana tecavüz eden, evlilik vaadiyle beni dolandıran Kenan Yıldız'ın cezalandırılmasını, arz ve talep ederim'



KILIÇDAROĞLU BİLDİĞİ HALDE SESSİZ KALDI



Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını, darp ettiğini ve çocuğunu düşürdüğünü iddia etmişti.



Mağdur kadın son dakika ifadesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağduriyeti bilmesine rağmen ses çıkarmadığını belirtirken, iddiaların odağında yer alan ve hakkında dava açılan Yıldız ise sessiz kalmıştı.