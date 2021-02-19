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Terörist Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti!

Kandil'den son dakika haberi: Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe-Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. İşte Karayılan'ın son dakika itirafları

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 07:21
Terörist Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti!

Gara bölgesine düzenlenen operasyonda kahraman askerlerimizin 53 teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından adeta kaçacak delik arayan ve günlerdir sessizliğe bürünen terör örgütü PKK'nın tepe kadrosu kendisine yakın terörist medya organları üzerinden konuşmaya başladı. Yaşatılan ağır kaybı daha fazla gizleyemeyen PKK elebaşı Murat Karayılan da saklandığı delikten Gara'da yedikleri ağır darbeyi itiraf etti!

İşte terörist Karayılan'ın son dakika itirafları;

KARAYILANDAN SON DAKİKA İTİRAFI: "KAYIPLARIMIZ OLDU, İRTİBATIMIZI DA KESTİLER"

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağına düzenlenen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden verdikleri kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklama yaptı. Terörist elebaşı, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalışarak "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" dedi.

GİZLEYEMEDİLER

Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları hezimeti gizlemeye çalışsa da harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Terörist elebaşı Karayılan, "Bu harekâtın ciddi bir takım askeri hedeflerinin olduğu açıktır. Kapsam ve içerik bakımından da bazı yenilikleri barındırıyor.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ VE ÜST DÜZEY PLANLI BİR OPERASYON YAPILDI"

Çok yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. Gara alanının tümüne yönelik 4 gün boyunca yoğun bombardıman eşliğinde, Türk ordusu alana yayılarak kalıcı biçimde yerleşmeyi hedefledi. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış, hazırlıklı özel bir saldırıdır.

ÖRGÜTÜN ÇÖKÜŞÜ ELEBAŞININ DİLİNDE!

Alan üzerinde onlarca İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır. İstihbarata ve tekniğe dayalı bir harekât yürütüldü. Siyani'de askerlerin tutulduğu kampa karadan girmeye çalışılmıştır. Kampın içinde fiziki çatışmalar yaşanmıştır. Hiç kimse günlerce ve saatlerce süren bu çatışma ortamında, rehinelerin sağlam muhafaza edilebileceğini iddia edemez.

"YAKALADIKLARI 2 KİŞİ BİZİ SATTI!"

Zaten 13 rehinenin olduğu yerde Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile birlikte 6 kişi daha ölmüştür. Özellikle dördüncü günde henüz nasıl gerçekleştiğini tespit edemediğimiz şekilde iki kişinin askerlerin eline geçmesinden sonra mağaraya yoğun gaz ve teknik kullanılarak girilmeye çalışılmıştır.

Yakalanan iki kişinin verdiği bilgilerle operasyona yön verilmiştir. 15'i ölü, 2'si sağ 17 kaybımız vardır. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" dedi.

Murat Karayılan

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