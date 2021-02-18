NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye başsağlığı diledi

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit edişinin yankıları sürüyor.



Nato Genel Sekretesi Jens Stoltenberg, video konferans ile katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısında yaptığı basın açıklamasında, Gara'da şehit düşen 13 vatandaşımızla ilgili soruya da yanıt verdi.



3 GÜN SONRA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Stoltenberg, Gara'da '13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını' belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğini iletti.



Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, 'Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti.



Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir.' dedi.



''TÜRKİYE NATO'NUN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ''

Stoltenberg, bir soru üzerine, Türkiye'nin Irak ve Suriye'yle sınırı olan NATO'nun çok önemli bir müttefiki olduğunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede altyapısıyla önemli katkılar sağladığını söyledi. 'Türkiye terör saldırılarından en çok çeken NATO müttefikidir.' diyen Stoltenberg, şu anda milyonlarca sığınmacının Türkiye'de barındığını hatırlattı.