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HDP’li Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi

MİT TIR’ları davasında yargılanan firari Can Dündar ile birlikte PKK terör örgütünün yayın organı Medya Haber’de konuşan HDP’li Pervin Buldan, muhalefet partileriyle birlik içinde olduklarına yönelik itirafta bulundu. Buldan, “Ben artık Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete verilecek en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde yapılan yanlışlar karşısında HDP’nin yanında muhalefet partileri durabilseydi. Belki şu an 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

Siyaset / 18 Şubat 2021 Perşembe 11:23
HDP’li Buldan: Keşke daha önce de muhalefet partileri yanımızda durabilseydi

Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda 53 terörist öldürüldü. Esir tutulan 13 Türk vatandaş ise PKK'lı teröristler tarafından başlarından vurularak şehit edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı açıklamada, esir vatandaşlar için HDP ile görüşüldüğü fakat Eş Başkan Pervin Buldan'ın “Bir süre misafir edip daha sonra serbest bırakacaklar” dediğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından HDP'li yöneticiler Soylu'nun açıklamalarını yalanlayarak PKK'yı aklama telaşına girdi.

Buldan: Muhalefet daha önce yanımızda olsaydı insanlar yaşamını yitirmeyecekti

PKK'nın yayın organı olarak bilinen Medya Haber isimli kanalda HDP'li Pervin Buldan ve MİT TIR'ları davasının firari sanığı Can Dündar bir araya geldi.

Dündar'ın muhalefetin kendileriyle Gara'daki operasyon konusunda ortak hareket etmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya yanıt veren Buldan, “Ben artık yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Bu önemliydi bundan sonra da bu tür meselelerde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde HDP'nin yanında diğer muhalefet partileri durabilseydi. Keşke muhalefet 'Bunlar haklı' diyebilseydi, bugün Türkiye bu durumda olmayacaktı. 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı.” dedi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan firari Can Dündar ile birlikte katıldığı programda konuşan HDP'li Pervin Buldan, muhalefet partileriyle birlik içinde olduklarına yönelik itirafta bulundu. Buldan, “Ben artık Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de aynı tavrın gösterilmesi hükümete verilecek en önemli cevaptır. Keşke daha önceki dönemlerde yapılan yanlışlar karşısında HDP'nin yanında muhalefet partileri durabilseydi. Belki şu an 12 insan yaşamını yitirmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

Pervin BuldanCan Dündar

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