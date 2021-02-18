CHP'li Soyer'den terörün siyasi ayağı HDP'nin ihanet paneline izin: Elebaşına özgürlük sesleri yükseldi

13 şehidimizden bazılarının toprağa verilme işlemlerinin sürdüğü salı günü Soyer'in Kültürpark'ta makam odalarından birinin bulunduğu belediyeye ait İzmir Sanat'ta, terör örgütünün uzantısı HDP, Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirdi.



TÜRKİYE'YE İFTİRA ATILDI



HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde terör örgütü PKK'nın İmralı'daki hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı. Soyer'in makam odasının bir alt katındaki konferans salonunda yapılan panel büyük tepki topladı. Bu arada 'Soyer, Türkiye'nin 13 şehidinin acısını yaşadığı bugünlerde makam odasının bir alt katında böyle bir etkinliğin yapılmasına izin vererek ne yapmak istiyor, nereye ne mesaj vermek istiyor?' sorusu da gündeme geldi.



HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde terör örgütü PKK'nın İmralı'da hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı.







BAŞARAN'DAN ÇİRKİN İFADELER



Yeni Asır'ın haberine göre, zılgıtların çekildiği 'Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri' konulu panelde HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İl Eşbaşkanı Şükran Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.



Terör örgütüne yakın bazı site ve ajansların haberlerine göre panelde konuşan Ayşe Acar Başaran, 'Sayın Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor' dedi. Başaran, Türkiye'de cezaevlerinin birer toplama kampına dönüştüğü yalanını da söyleyerek, 'Mesele bir kişinin tecridi, bir kişinin toplumdan izole edilmesi değil. Son süreçte Güney Kürdistan'da yaşananları da bu tecritten bağımsız ele alamayız. Tecrit aslında bir savaş politikasının ismidir' ifadelerini kullandı.



Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran



'PKK'YI NEDEN KINAMADINIZ'



Türkiye'nin Gara'da 13 şehit verdiğinin ortaya çıktığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan bir mesaj paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sadece başsağlığı ve sabır dilemiş, bırakın 'PKK' demeyi 'terör örgütü' ifadesini bile kullanamamıştı. Daha önce katıldığı bir TV programında da 'PKK'yı neden kınamadınız?' sorusuna 'Bu neye yarayacak?' şeklindeki cevap veren Soyer'in 13 şehidimizin ardından yine PKK'ya laf söyleyememesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Soyer'in paylaşımının altına yorum yazan vatandaşlar, 'PKK'lıları belediyeye işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet dileyeceksin hiç inandırıcı değilsiniz', 'PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun' şeklinde tepkiler göstermişti.