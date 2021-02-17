Metin Akpınar-Müjdat Gezen’in yargılandıkları davada savcılık mütalaa verdi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkan Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında verilen savcılık mütaalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi.