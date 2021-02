Esra Erol: Programdaki her şey gerçek!

Ünlü sunucu Esra Erol, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.



"SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"



Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyad ihanet olayları arttı.



SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMAK



Davranış, konuşma, artık sosyal medyanın gündeminden uzaklaştı. Artık sıra dışı bir şeyler yapınca fenomen oluyorsun. Evlilik programına kendilerini göstermek için gelenler var. Ama onların serüveni daha kısa sürüyor.



BOŞANMALARDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?



İki körlüğümüz var. Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur.



PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK



Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. "Bu kadar da olmaz" denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz.



Kaynak: Haber Global