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’Anne’ diyen kuzu herkesi şaşırtıyor: Allah'ın bir hikmeti açıkçası duyunca çok şaşırdık

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin "anne" diye seslenmesi gören herkesi şaşırttı.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 11:29
’Anne’ diyen kuzu herkesi şaşırtıyor: Allah'ın bir hikmeti açıkçası duyunca çok şaşırdık
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin 'anne' diye seslenmesi gören herkesi şaşırttı. Kuzunun annesini aradığı anlar ise kameralara yansıdı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Bu sırada koyunun sahibi Rıfat Cansever (27) de, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı kuzuları evine sobanın yanına aldı. Cansever ve ailesi, bir müddet sonrada kuzulardan bir tanesinin 'anne' diye seslendiğini fark etti. Şaşkına dönen Cansever ve ailesi, emin olmak için kuzunun annesini aradığı anları kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

YARADANIN BİR HİKMETİ

Koyunun sahibi Rıfat Cansever, hala şaşkın olduğunu ifade ederek, 'Hava şartları çok soğuk olduğu için kuzularımızı sobanın yanına aldık. Sobanın yanında bir süre sonra 'anne' dediğini duyduk kuzumuzun. Şaşkınlık içerisindeyiz. Videoya çektik o anları. Videolarda da çok net bir şekilde 'anne' dediği anlaşılıyor. Şansımıza Allah'ın da bir hikmeti açıkçası' dedi.

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