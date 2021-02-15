Yavaş yine beceremedi! Kar Ankara'yı felç etti!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göz göre göre gelen kar yağışına karşı tedbir almayınca kar yağışı Başkent'i felç etti. Sürücüler Yavaş yönetimine büyük tepki gösterdi.











Kar yağmayan günlerde kar araçlarını şov yapmak için caddelerden eksik etmeyen CHP'li yönetimden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.







UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU!



Yollar tuzlanmayınca Ankara trafiği durma noktasına geldi. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

