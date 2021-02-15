CHP Sözcüsü Faik Öztrak neden PKK demediklerini açıkladı!

CHP MYK'sı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Kılıçdaroğlu'nun Gara mesajında PKK ifadesini kullanmaması ile ilgili eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi.



Terör örgütünün adının telafuzu ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Öztrak, peşinden verdiği örnekte de PKK adını anmadı. Öztrak, “Hükümetin başarısız olduğu bir olayda, örgütün adının telafuz edilmesi örgütün propagandasının yapılmasından başka bir şey değildir' dedi.