USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

Kahraman Gara şehitleri destan yazdı!

TSK'nın Gara operasyonunda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın, terör örgütü PKK'nın saldırısı sırasında birbirlerine siper oldukları ortaya çıktı.

Güncel / 13 Şubat 2021 Cumartesi 07:55
Kahraman Gara şehitleri destan yazdı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da olduğu devlet erkanı katıldı.
 
Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, oğlunun tabutunun başına gelerek asker selamı vererek "Aslan oğlum, sana doyamadık" dedikten sonra, diğer şehitlerin naaşına dönerek, "Allahaısmarladık aslanlarım" diye seslendi. Şehit eşleri Müge Coşkun ile Gizem Güler bordo bere takarak eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun'un 5 yaşındaki kızı İnci, cenaze töreninde babasını elleriyle kalp şekli yaparak uğurladı. 1.5 yaşında İlke Duru adında bir kızı olan Gizem Güler güçlükle ayakta durabildi.
 
Öte yandan, 3 kahramanın şehit düştüğü ana ilişkin özel bilgilere ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, operasyon için bölgeye helikopterden ilk inişi yüzbaşı Güler'in yaptığı, Güler'in teröristlerin ateşiyle yaralandığını gören yüzbaşı Coşkun'un can dostunun önüne geçerek kendini siper ettiği, Başçavuş Turhan'ın da yaralanan komutanların yardımına koşarak şehit düştüğü öğrenildi. Güler ve Coşkun orada, Turhan hastanede şehit oldu.
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
 
 

Mustafa ŞentopDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı