USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

CHP'li İBB'de haksız kadrolaşma skandalı! AK Partili Mehmet Tevfik Göksu o isimleri yerin dibine soktu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki kadrolaşma ve torpil skandallarına ilişkin “Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar..” demişti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göksu; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın dedikoducu olduğunu belirterek, “Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınız (Ekrem İmamoğlu) söyledi, ben değil” ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 11:51
CHP'li İBB'de haksız kadrolaşma skandalı! AK Partili Mehmet Tevfik Göksu o isimleri yerin dibine soktu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bir gazetecinin 'İBB'deki işe alım süreçleriyle ilgili sorum olacaktı. Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın açıklamasını paylaşılıyor. Özgür Nas'ın, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. (İBB'de) 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' şeklindeki açıklaması var. Bu sözler kadrolaşma ve liyakat tartışmalarına neden oldu. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

'Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar..'

'DEDİKODU YAPAN KİM? CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ, CHP SÖZCÜSÜ VE CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI'

Sabah'ın haberine göre İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamasına atıfta bulundu ve 'Ne dedi? 'Bunlar dedikodular' dedi. Dedikodu yapan kim? CHP Grup Başkanvekili, CHP Sözcüsü ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Dedikodu yapan da belli.. Siz dedikoducusunuz Tarık bey.. (Tarık Balyalı) Öyle. Büyükşehir Belediye Başkanınız söyledi, ben değil' dedi.



CHP'NİN KADROLAŞMA PLANLARI BELGELENDİ

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgelemişti. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda, tarihi itiraflar ardı ardına yapıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nun 18 Ekim 2020 tarihindeki değerlendirme toplantısında, mevsimlik işçilerin hangi partiden olduğuna göre alımıyla ilgili CHP'lilerin yaptığı konuşmalar deşifre edildi ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

BALYALI: DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR VAR

CHP'li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu toplantıda şunları söyledi:

'Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. 'Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor' falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek'

NAS: 'CHP'DEN 35, İYİ PARTİ'DEN 15, DİĞERLERİ 15'

CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; Tarık Balyalı'ya yanıt verdi ve İBB'ye nasıl işçi aldıklarına ilişkin şunları söyledi:

'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor. Süreç bu şekilde..'

Ak PartiSaadet PartisiDemokrat Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı