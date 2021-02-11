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Korsanlarla sıcak temas! Kritik 10 gün! Pazarlıklar sürüyor...

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan, içinde 15 Türk denizcinin de yer aldığı gemi ile ilgili sıcak temaslar sürüyor. Edinilen bilgiye göre; haydutlar ile her gün iletişim kuruluyor. Denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, pazarlıkların 10 gün içinde sona erebileceği bildiriliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 09:01
Korsanlarla sıcak temas! Kritik 10 gün! Pazarlıklar sürüyor...

Gine Körfezi açıklarında rehin alınan 15 Türk denizci için diplomatik çalışmalar sürüyor. Deniz haydutları ilk teması Birleşik Krallık merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V şirketin Almanya-Hamburg ofisini arayarak kurdu. Haydutlar ile her gün iletişime geçildiği, ve denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Halen süren fidye pazarlığının bir hafta- on gün içinde sona ermesi bekleniyor.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, 23 Ocak'ta Liberya bayraklı M/V Mozart isimli gemisine saldırarak 1 Azerbaycanlı denizciyi öldüren ve 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, 5 gün sonra şirketin Hamburg ofisi ile iletişim kurdu.

Deniz haydutluğu faaliyetinin ardından ilk teması kurmak için beklenen süre zarfında rehineleri saklayacakları yere götüren ve gerginliği artıran deniz haydutlarının gemi personeline zarar vermediği kaydediliyor. Şirketin Hamburg Ofisi ile deniz haydutları arasında her gün iletişime geçildiği ve bir hafta-on gün içinde pazarlığın bitmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.

Kaçırılma olayının ardından THY, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara'nın Gabon Büyükelçiliği personelin ailelerine kavuşması için hassas şekilde çalışma sürdürmüştü.

LiberyaGabon

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