Korsanlarla sıcak temas! Kritik 10 gün! Pazarlıklar sürüyor...

Gine Körfezi açıklarında rehin alınan 15 Türk denizci için diplomatik çalışmalar sürüyor. Deniz haydutları ilk teması Birleşik Krallık merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V şirketin Almanya-Hamburg ofisini arayarak kurdu. Haydutlar ile her gün iletişime geçildiği, ve denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Halen süren fidye pazarlığının bir hafta- on gün içinde sona ermesi bekleniyor.



PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, 23 Ocak'ta Liberya bayraklı M/V Mozart isimli gemisine saldırarak 1 Azerbaycanlı denizciyi öldüren ve 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, 5 gün sonra şirketin Hamburg ofisi ile iletişim kurdu.



Deniz haydutluğu faaliyetinin ardından ilk teması kurmak için beklenen süre zarfında rehineleri saklayacakları yere götüren ve gerginliği artıran deniz haydutlarının gemi personeline zarar vermediği kaydediliyor. Şirketin Hamburg Ofisi ile deniz haydutları arasında her gün iletişime geçildiği ve bir hafta-on gün içinde pazarlığın bitmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.



Kaçırılma olayının ardından THY, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara'nın Gabon Büyükelçiliği personelin ailelerine kavuşması için hassas şekilde çalışma sürdürmüştü.